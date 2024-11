Lanazione.it - L’angolo del tè intitolato a Sciortino “Perchè la cura non è solo farmaco“

Sono piccoli dettagli che regalano un tocco di grande umanità nei momenti più difficili della vita. A dimostrare sensibilità, ancora una volta, è l’associazione Silvananata il 25 maggio 1990 dalla volontà di alcune amiche e amici di voler ricordare Silvana, una donna che ha vissuto la malattia e la lunga degenza in ospedale con lucidità e coraggio straordinari e con quella generosa attenzione ai problemi degli altri che ha caratterizzato il suo impegno politico nella nostra città. E’ proprio all’associazione che l’ Azienda Usl Toscana nord ovest rivolge sentiti ringraziamenti per aver donato un simpatico e rilassante angolo del tè per ogni camera dell’hospice di Lucca. L’associazione ha infatti pensato ad allestire nella struttura, ospitata nella Cittadella della Salute “Campo di Marte”, queste postazioni, ognuna con un tavolino, un bollitore e varie buste per tè e tisane.