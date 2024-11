Impresaitaliana.net - L’algoritmo di Veesion ferma i taccheggiatori, Koenig: “Possiamo ridurre le perdite fino al 60%”

Benoîtè il cofondatore di: “Abbiamo già equipaggiato più di 4000 punti vendita, di cui circa 400 in Italia, distribuiti in 25 paesi nel mondo. Consventiamo la media di 100 mila furti al mese”«Il nostro software analizza le immagini 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, garantendo una sorveglianza costante. La tecnologia disi basa sul deep learning, un approccio che permette un apprendimento continuo, migliorando costantemente l’efficacia nel riconoscimento dei gesti sospetti».Benoîtè il cofondatore di, una multinazionale francese presente in 25 paesi nel mondo che ha un obiettivo chiaro: contrastare furti e taccheggio a livello globale. Ad oggiè presente in oltre 4 mila punti vendita ed ogni mese sventa in media più di 100 mila furti grazie ad un algoritmo che sfrutta la videosorveglianza del negozio e l’intelligenza artificiale.