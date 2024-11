Gaeta.it - La Federal Reserve abbassa i tassi di interesse: ultime novità e implicazioni economiche

Facebook WhatsAppTwitter Ladegli Stati Uniti ha appena comunicato unmento deidi, un passo che influenza direttamente l’economia nazionale e globale. Dopo un intervento precedente a settembre, la banca centrale ha deciso di ridurre ulteriormente il tasso sui fondii di 25 punti base, portandolo nell’intervallo del 4,50%-4,75%. Questa decisione è stata accolta con attenzione dai mercati e dagli esperti, in un contesto di inflazione persistente e di un mercato del lavoro che mostra segni di allentamento.Le recente decisioni suiLa recente decisione delladi ridurre idiè stata motivata da un’analisi accurata delle condizioni di mercato. L’mento arriva in un momento in cui l’inflazione continua a progredire verso l’obiettivo del 2%, ma gli esperti avvertono che i rischi associati al raggiungimento di questo traguardo sono più o meno bilanciati.