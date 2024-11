Quotidiano.net - Kamala: lotterò ancora . Donne e immigrati ispanici. I voti che sono mancati

La telefonata di congratulazioni a Donald Trump per la vittoriaHarris l’ha già fatta. Il 6 gennaio, giorno della certificazione del voto dei grandi elettori, non ci sarà nessun assalto al Campidoglio e il 20, gli ha assicurato, avverrà "un pacifico trasferimento di potere" da Joe Biden al tycoon. A metà giornata, le 22,30 in Italia, Harris torna inpubblico, nella sua Howard University, a Washington, eribadisce il concetto. Ma avverte: "Accetto la sconfitta ma non la fine della lotta per la nostra libertà. Noi siamo fedeli non a un presidente o a un partito ma alla Costituzione degli Stati Uniti". E ha chiuso: "Solo quando fa buio si posvedere le stelle". Il ripetersi di una sconfitta cosìra e imprevedibile come accadde nel 2016 con Hillary Clinton, ha scatenato immediatamente la caccia ai responsabili, agli errori di strategia e alla ricerca del capro espiatorio.