Jerry Calà | una vita di successi cinema e comicità

: unadiAbbiamo incontrato il leggendario ed esilarante comico, attore e regista.«La sua brillante carriera nasce con “I Gatti di Vicolo Miracoli”».«Esatto, ho cominciato il mio percorso artistico come parte integrante de “I Gatti di Vicolo Miracoli”: abbiamo avuto tante soddisfazioni, componendo qualche disco che si è posizionato in vetta alle classifiche, vendendo milioni di copie. Con il gruppo musicale abbiamo fatto due film, dopodiché io sono stato scelto dalcome protagonista, ho lasciato la band ed ho incominciato la mia carriera come attore».«A proposito diil suo ultimo lavoro come regista, sceneggiatore oltre che attore, è stato “Chi ha rapito”, che film è?»«È una commedia che a quanto pare è piaciuta molto, non solo a coloro che hanno amato quella degli anni ’80-‘90.