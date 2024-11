Inter-news.it - Inzaghi: «Percorso dell’Inter in Europa? Ricordiamo da dove partimmo!»

Conferenza col sorriso per, dopo che l’Inter ha battuto l’Arsenal per 1-0 nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Tutte le dichiarazioni in sala stampa, alla presenza della nostra inviata Romina Sorbelli.CONFERENZAPOST PARTITA INTER-ARSENALAver giocato così bassi era una mossa preventivata o frutto dello sviluppo del match?Dello sviluppo del match, quando trovi questi avversari ci può stare. Noi siamo stati bravi a interpretare bene la gara e non concedere quasi nulla, se non qualche piazzato: un po’ troppi corner, sappiamo che l’Arsenal è micidiale. Ci siamo allenati bene, stamattina i ragazzi sono stati fantastici. Abbiamo battuto una grande squadra, che assieme al Manchester City sta dando grandi duelli in Inghilterra.Tante note positive: sta diventando una squadra completa quest’Inter.