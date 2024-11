Bergamonews.it - “Introduzione alla Bioetica”, incontri di formazione promossi da From e ospedale Papa Giovanni

Bergamo. È in programma venerdì 8 novembre 2024, dalle 14.30 alle 16.30 all’XXIII di Bergamo (aule, Torre 7), il primo di quattrodi– gratuiti e aperti a tutti – del ciclo ‘– Lezioni e Dialoghi in relazionepratica clinica quotidiana’, promosso da– Fondazione per la Ricercadi Bergamo ETS e da ASSTXXIII.Il titolo del primo incontro è ‘L’uomo sperimentale e nascita della’. Seguiranno, nei primi mesi del 2025, gli approfondimenti su: ‘Relazione curante-paziente e consenso informato’, ‘Proporzionalità delle cure e fine vita’, ‘L’esperienza umana nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale’. Gli appuntamenti sono affidati ai professori Alessio Musio e Adriano Pessina del Centro di ricerca sulla filosofia della persona Adriano Bausola (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).