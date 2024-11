Ilgiorno.it - Il Movie riapre dopo l’incendio:: "Locali sicuri"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

A distanza di meno di un mese, può riaprire il, nota discoteca in centro.il piccolo incendio verificatosi domenica 6 ottobre, infatti, e la relativa ordinanza di chiusura emessa dal Comune, nei giorni scorsi è arrivata anche la revoca del provvedimento: tutto a posto e in sicurezza, il locale di via Tripoli, molto frequentato dai giovani, può riaprire le porte, riaccendere le luci e rialzare la musica. Superato quanto avvenne quella domenica mattina, con l’arrivo di diversi mezzi: tre autopompe, un’autoscala e un carro soccorso. Per fortuna, non furono registrati feriti o intossicati, solo tanta preoccupazione. "Il rapporto del Comando dei vigili del fuoco di Monza stilato al termine delle operazioni di spegnimento, riferiva cheha coinvolto parte dell’attrezzatura elettrica ed elettronica a servizio del locale, diffidando la proprietà all’utilizzo degli impianti elettrici, nonché alla verifica di eventuali danni strutturali, fino a ripristino delle condizioni di sicurezza", è la ricostruzione contenuta nella documentazione comunale.