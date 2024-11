Il divorzio mi ha quasi distrutta ma ho nascosto le mie difficoltà ai miei figli

Leggi l'articolo completo su Pettegolezzicelebrita.com

Jennifer Lopez si apre sulle suepost-da Ben AffleckDopo la separazione da Ben Affleck, Jennifer Lopez si è sentita profondamente disorientata e spaventata, costretta a nascondere le suepersonali ai, Max ed Emme. I gemelli sedicenni, che Lopez ha con l’ex marito Marc Anthony, sono stati una priorità fondamentale per la star mentre affrontava le sfide emotive del. Ha ammesso che nascondere le sue vulnerabilità era un modo per proteggerli e mantenere la stabilità nelle loro vite.La storia dietro il suo nuovo filmLopez ha condiviso la sua esperienza a un evento promozionale per il suo prossimo film, prodotto da Artists Equity, una società co-fondata da Ben Affleck con il suo caro amico e collaboratore Matt Damon.Il film è ispirato alla vera storia di unCampione di wrestling nato con una sola gamba.