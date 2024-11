Ilgiorno.it - I “luoghi del cuore” Fai più votati (per ora) in Lombardia

Milano, 7 novem,bre 2024 – Già 450mila voti online e cartacei raccolti in meno di due e una classifica provvisoria che vede ai primi postidi tutta Italia. Grande successo per il 12° censimento de “Idel”, promosso dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, uno dei migliori risultati mai registrati in vent’anni di programma. Migliaia di persone che hanno segnalato 20.000e molti si stanno unendo per promuovere la raccolta voti, dai comitati alle Pro Loco, dai Comuni alle scuole. Una mobilitazione virtuosa e carica di ottimismo, la prima regione per numero di voti raccolti finora è la, seguita da Puglia e Veneto. Questa la classifica provvisoria deiinche hanno raccolto più di 1000 voti: al primo posto c'è il Traghetto di Leonardo da Vinci simbolo di Imbersago (Lecco), che ha storicamente prestato servizio come importante collegamento tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia fino alla fine del XVIII secolo.