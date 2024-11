Oasport.it - Hockey ghiaccio: l’Italia inizia il torneo Tamás Sárközy Memorial con una vittoria sulla Slovenia

Perdell’, del neo head coach Jukka Jalonen, buona la prima. La partita d’esordio delha visto infatti il Blue Team superare 2-0 la.La partitasenza particolari emozioni, tanto che il primo terzo di gara scivola via senza gol a referto. Al primo break infatti si chiude con le squadre inchiodate sullo 0-0.Nel secondo segmento di partita le cambiano. Bastano pochi minuti alper sbloccare la situazione con Zanatta che, assistito da Petan, griffa la rete dell’1-0. La contesa si smuove: laprova a reagire in qualche modo, ma gli azzurri controllano senza concedere reti.Ultimi venti minuti. I balcanici alzano il volume della radio in attacco giro d’orologio dopo giro d’orologio senza però riuscire a trovare il pari.