Zonawrestling.net - Gunther, un regno sotto le aspettative

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Quandosi è laureato campione del mondo, è sembrato a tutti una scelta felice e giusta. L’austriaco nel corso del suo lunghissimo e storicoda campione Intercontinentale si è dimostrato un campione solido e ha raggiunto uno status altissimo all’interno del roster. Un heel che combatte però lealmente, con un personaggio antipatico ma che non cerca di imbrogliare per vincere.Adesso sono passati poco più di tre mesi da quando a Summerslam ha sconfitto Priest diventando campione dei pesi massimi, ma a voi sta piacendo il suo? Il mio giudizio non è negativo, ma ammetto che le miefossero più alte. Nelle puntate, nonostante sia il campione, non sono le sue rivalità quelle che più mi appassionano, non è sempre il punto centrale di uno show di cui dovrebbe essere il massimo rappresentante.