Quotidiano.net - Guerra Israele, nuovi raid in Libano. La Knesset approva legge per deportare parenti terroristi

Roma, 7 novembre 2024 – Prosegue su due fronti caldi l’offensiva dinei confronti di Hezbollah.israeliani in, dove oggi è stata colpita la zona alla periferia sud di Beirut, secondo quanto riporta l'AFP. Prima dell'Idf aveva invitato i residenti della zona, ritenuta bastione di Hezbollah, ad andarsene, pubblicando mappe sui social media che includevano un'area vicino all'aeroporto di Beirut. Mentre negli attacchi di ieri su circa 20 obiettivi nella regione di Baalbek, nelnordorientale, e in altre aree a nord del fiume Litani, secondo quanto riferisce Idf sono stati uccisi circa 60 "agenti di Hezbollah". Sull’altro fronte l'offensiva dell'esercito israeliano nel Nord della Striscia di Gaza si sta estendendo a Beit Lahiya dopo che l'intelligence ha rivelato la presenza di operazioni di Hamas in quel luogo.