Grassani rassicura | Caso Manolas? Il Napoli può dormire tranquillo

Il legale azzurro analizza la vicenda del trasferimento dalla Roma ei tifosi. Iltorna sotto i riflettori, ma l’avvocato Mattial’ambiente. Intervenuto su Radio CRC, il legale del club azzurro ha analizzato dettagliatamente la situazione legata al presunto falso in bilancio per l’acquisto del difensore dalla Roma.“Il? Ilpuòsu quattro guanciali”, ha esorditonel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”. “La situazione è, sulla base delle informazioni e dei documenti, pressoché sovrapponibile in fattispecie a quella che ha già visto ilprocessato e assolto in sede sportiva per Osimhen. Le ipotesi sono le stesse: presunte valutazioni non conformi degli atleti”.I dettagli dell’indagine per il falso in bilancio“In sede sportiva ritengo che per il momento sviluppi non ce ne siano e non ce ne saranno”, ha precisato