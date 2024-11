Ilrestodelcarlino.it - ’Golf Together’, il progetto inclusivo sul green

Si è svolta sabato la quarta edizione del torneo Golf Together 4.0, manifestazione organizzata da Cus Ferrara Golf unitamente alla delegazione di Ferrara del Comitato Italiano Paralimpico, conclusasi con la vittoria finale di Marco Pareschi, seguito da Gianluca Cavicchi e Mario Maggi. Questo torneo è l’espressione conclusiva di una progettualità con una precisa finalità, quella di sfruttare il ruolo speciale che il golf può ricoprire per le persone con diverse abilità, come contributo importante per il miglioramento della loro vita relazionale e delle loro famiglie, unitamente alla creazione di una società maggiormente inclusiva, che sostenga il principio dello “sport per tutti”, oggi espresso anche dalla nostra Costituzione, che deve quindi trovare vera realizzazione sul campo, o meglio sul “”, in questo caso.