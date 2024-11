Lapresse.it - Giustizia, Lega chiede indagine sul ‘primato’ del diritto italiano: scontro al Senato

Si allarga losulla. Unasulla “preminenza” delle fonti di, se cioè a pesare di più nelle decisioni della magistratura debba essere la legge italiana o quella comunitaria, è stata chiesta dallain. In particolare, è stata avanzata formalmente la proposta che la commissione Politiche dell’Unione europea se ne occupi, con un approfondimento sulla “gerarchia effettiva” delle fonti in considerazione del fatto che il primato delcomunitario è “principio meramente giurisprudenziale” e “non espresso nei trattati”.Una richiesta complementare all’emendamento presentato sempre dalla, ma alla Camera, al ddl costituzionale sulla separazione delle carriere, che vuole “che le norme italiane prevalgono rispetto a quelle europee”. La questione è stata affrontata in ufficio di presidenza dalla commissione delin un confronto teso, secondo quanto riferito da fonti parlamentari.