Tvzap.it - Gianluca Vialli, altro triste lutto in famiglia: la notizia poco fa

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

Gianfranco, papà del compianto, ex calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea se n’è andato oggi all’età di 95 anni. Noto a Cremona per la sua attività da imprenditore, è stato a lungo titolare di un’azienda che produceva prefabbricati, la Casitalia di Spinadesco. Leggi anche: Gino Panaiia scomparso a 28 anni,fa la terribileLeggi anche: Samuele Bersani, problemi di salute per il cantante italiano: “Devo fermarmi”inQuando aveva annunciato la sua malattia in un’intervista al Corriere della Sera nell’autunno 2018,aveva detto “Spero di non morire prima dei miei genitori“. Non è stato così: se n’è andato il 5 gennaio 2023 all’età di 58 anni, al Royal Marsden Hospital di Londra, dove era ricoverato da qualche settimana in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute dovute a un tumore del pancreas diagnosticatogli nel 2017.