Franco Adriatici | perché l’assessore leghista delle ronde di Voghera rischia il processo per omicidio volontario

La sera del 21 luglio 2021 in piazza Meardi al’ex assessore alla sicurezza della Lega Massimonon ha sparato per legittima difesa. Per questo va processato per. Lo ha deciso la giudiceindagini preliminari Valentina Nevoso. Contraddicendo la procura e rimandando gli atti al pubblico ministero, che dovrà riformulare l’accusa per la Corte d’Assise. L’ex agente di polizia aveva ucciso con un unico proiettile Younes El Bossettaoui, un vagabondo che aveva l’abitudine di importunare i clienti di bar e locali. E che aveva cominciato anche a litigare con. Il quale girava armato per le sue.Modalità pedinamentoha pedinato Younes per dodici minuti. Poi il cittadino marocchino l’aveva colpito con una manata in viso, provocando la sua caduta a terra.