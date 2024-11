Thesocialpost.it - Foggia, incidente auto-trattore: morto l’agricoltore 38enne Pasquale Pio Bernaudo

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Un gravestradale si è verificato questa mattina, 6 novembre, alle prime luci dell’alba sulla strada provinciale 16, nel territorio di Castelnuovo della Daunia. Lo scontro ha coinvolto una Volkswagen e un, e ha causato la morte diPio, 38 anni, che era alla guida del mezzo agricolo. Sul luogo dell’sono giunti i soccorsi del 118 di Casalnuovo Monterotaro, insieme ai carabinieri della stazione di Castelnuovo della Daunia, che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Per estrarre la vittima dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.Leggi anche: Infermiera muore per l’influenza australiana, il marito finisce in coma: Maria si è spenta in 10 giorniLe altre persone coinvolteOltre alla vittima, iltrasportava altre due persone, entrambe ricoverate in ospedale ma non in pericolo di vita.