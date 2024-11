Quotidiano.net - Fedriga, con 200milioni su molo VIII più strategicità in Fvg

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"Con il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) al finanziamento destinato al nuovo terminal container delsi apre una nuova stagione per il porto di Trieste, che aggiunge al suo ruolo nell'Alto Adriatico un altro importante tassello nell'ambito della logistica tra Mediterraneo, Europa e Far East". E' il commento del governatore della Regione Fvg Massimilianoalla decisione del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) di destinare risorse pubbliche per oltre 200 milioni di euro al finanziamento delle opere deldel porto di Trieste.ha rivolto un "ringraziamento particolare al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che "non solo riconosce ladel nostro scalo ma anzi ne amplifica le sue potenzialità su scala nazionale e internazionale".