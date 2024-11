Gaeta.it - evento per ricordare Norma Cossetto a Bracciano: una cerimonia di commemorazione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il prossimo 8 novembre 2024,ospiterà unaper, la giovane studentessa istriana che, nel 1943, subì una tragica sorte a causa della violenza dei partigiani di Tito. La manifestazione “Una rosa per“, dedicata alla sua memoria, si svolgerà presso la Parrocchia SS. Salvatore, situata in via delle Palme, 6/B, alle ore 17:00. Questo, organizzato dal Comitato 10 Febbraio, è giunto alla sua sesta edizione e rappresenta un’occasione importante per riflettere sulla storia d’Italia e sul sacrificio di molte vittime innocenti del conflitto.dettagli sull’Laprevederà una serie di momenti commemorativi, tra cui la deposizione di un fiore in onore di. Anche il Presidente del Comitato 10 Febbraio, Luca Testini, ha invitato la comunità a unirsi a questo