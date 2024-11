Diffidati Lazio-Porto | ci sono biancocelesti a rischio squalifica in vista del Ludogorets?

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Nella quarta giornata della fase a campionato della Europa League 2024/25 laospita ilin una sfida dal grande fascino europeo. A punteggio pieno dopo tre partite, iguardano tutti dall’alto in classifica in virtù della differenza reti, e ora vogliono continuare a sognare. Scopriamo se e qualii giocatorinel match contro i Dragoes. In Europa League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si vieneti alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta ealla quinta, e via discorrendo), ma nella formazione di Marco Baroni nessuno ha subito due sanzioni quindi non vi.QUALI GIOCATORI DELLA?Nessun giocatore biancoceleste è dunque in diffida, ma acon un cartellino giallo citre giocatori: si tratta di Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni, ammoniti contro il Nizza, e Alessio Romagnoli, ammonito nell’esordio contro la Dinamo Kiev.