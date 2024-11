Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna, giovedì 7 novembre

, 72024 – Il weekend si avvicina, ma non prima di aver dato spazio agli appuntamenti e agli eventi culturali che animeranno la giornata disotto le Due Torri. Alle 18, in Salaborsa Cristina Battista e Monica Marchioni presentano il libro Era mio figlio. E voleva uccidermi. Alle 19, all’Arena del Sole va in scena la prima di Erodiàs + Mater strangosciàs con l’attrice Anna Della Rosa. Alle 20, all’Accademia Nazionale del Cinema in via Riva Reno 79 incontro su ’Valerio Piccolo tra cinema e musica’ con la presentazione di ’Senso’ il nuovo album del musicista e cantautore. Alle 20.30, Alessandro D’Avenia è all’Oratorio di San Filippo Neri con una lectio sull’appello. Alle 21, la Parsons Dance Company arriva sul palco del teatro Celebrazioni con Balance of Power.