Claudio Bisio e l’amore per la moglie Sandra Bonzi | Non le do mai motivo di essere gelosa

è legato dal 1992 alla, l’ex giornalista e scrittrice,: dalla loro unione sono arrivati i figli Alice e Federico.Stasera l’attore sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari in onda dalle 21:00 su Raitre. Agli albori della carriera nel mondo dello spettacolo, quando cominciava ad ottenere i primissimi successi,incontranel 1987. I due si conoscono in un locale ed al termine della serata, l’attore si propone di accompagnare la giornalista che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. In principio il loro era un rapporto vissuto con leggerezza, per poi concretizzarsi dopo cinque anni, quando la loro storia iniziava ufficialmente. Nel 1996 è arrivata la primogenita Alice, seguita due anni dopo da Federico.