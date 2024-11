Romadailynews.it - Cina: funzionario, affronta sfide in vista di Giochi olimpici invernali 2026

Pechino, 07 nov – (Xinhua) – A meno di 500 giorni dalle Olimpiadidi Milano-Cortina, gli atleti cinesino una campagna in salita per l’evento, ha dichiarato il massimosportivo del Paese. “C’e’ ancora un notevole divario tra noi e le nazioni leader negli sport, e i nostri preparativi per queste olimpiadi rimangono impegnativi”, ha dichiarato ieri Li Jing, vice direttore dell’Amministrazione generale cinese per lo sport (GASA), in una conferenza stampa. Secondo la GASA, laha vinto un totale di 117 medaglie, tra cui 39 ori, ai Campionati mondiali e alle gare della World Cup negli sportdopo le Olimpiadidel 2022. Li ha dichiarato che piu’ di 600 atleti cinesi si stanno attualmente allenando o gareggiando all’estero per la stagione 2024-25, che sara’ un periodo critico in quanto e’ preuna serie di gare per la qualificazione olimpica.