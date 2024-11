Liberoquotidiano.it - Bracco: "In Svizzera investiti 80 mln per stabilimento, è messaggio forte a settore"

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Laha rappresentato un tassello fondamentale dell'internazionalizzazione del gruppoed è proprio qui che abbiamo appena completato un secondoa Plan-les-Ouates, a fianco della storica fabbrica nata nel 1997. Si chiama Hexagon e ha richiesto un investimento di oltre 80 milioni di euro". Lo racconta al 'Sole24Ore' Diana, presidente e ceo dell'omonimo gruppo della chimica farmaceutica.Nel nuovo, spiega, viene prodotto "un innovativo agente di contrasto a ultrasuoni, basato su microbolle che permette diagnosi in tempo reale e che è il capostipite ancora insuperato di tutti i moderni mezzi di contrasto ecografici, utilizzati in milioni di procedure ogni anno. Con il nuovo sito triplicheremo la nostra produzione di una modalità sempre più utilizzata in tutto il mondo, anche perché è meno invasiva per i pazienti e meno costosa per i servizi sanitari.