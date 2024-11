Tvzap.it - Bomba d’acqua in Italia, strade come fiumi: italiani esasperati

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

Social.inni. In queste ore il maltempo si sta abbattendo nel sud dell’e precisamente in Sicilia. Unaha letteramente sommerso una città della nota regionena. La Protezione Civile regionale, infatti, aveva emesso un’allerta meteo gialla per rischio meteo idro-geologico e idraulico, valida dalle 16 di ieri e per tutta la giornata di oggi, giovedì 7 novembre 2024. ( dopo le foto)Leggi anche:in, la stazione completamente allagataLeggi anche:in, detriti e fango distruggono tutto: persone evacuateLeggi anche: Tromba d’aria conin, tutto distrutto: “Restate a casa”Leggi anche:in, paura per la popolazione:allagate e scuole chiuseSiracusa,niUna violentaha colpito Siracusa nella mattinata di oggi 7 Novembre 2024 tra le 9 e le 10:30, provocando allagamenti diffusi in diverse aree della città.