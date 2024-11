Gaeta.it - Auguri e aspettative per il nuovo presidente statunitense Donald Trump secondo il Vaticano

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilinsediamento dialla presidenza degli Stati Uniti ha suscitato reazioni significative a livello internazionale, inclusa la risposta ufficiale del. Nella sua dichiarazione, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, ha posto l’accento sull’importanza di una leadership saggia e unita nelle sfide attuali. La tradizione religiosa implica che i leader politici debbano possedere virtù morali fondamentali, come la saggezza, per affrontare le complessità della governanza.La saggezza come virtù fondamentale per i leaderil cardinale Parolin, la saggezza rappresenta una virtù centrale per qualsiasi governante, richiamando un concetto che trova radici profonde nella tradizione biblica. La saggezza non è solo un pregio personale, ma un elemento necessario per la costruzione di un dialogo costruttivo in un contesto spesso caratterizzato da polarizzazione e divisione.