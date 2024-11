Atp Finals 2024 | a Torino la sfilata degli otto partecipanti

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

In Piazza Carlo Alberto aè andata in scena laalle Atp, glimigliori giocatori dell’anno. Grande entusiasmo ovviamente per il beniamino di casa Jannik Sinner, accolto dagli applausi del pubblico presente sulle strade del capoluogo piemontese. Sorridenti anche tutti gli altri, da Carlos Alcaraz a Daniil Medvedev, passando per Alexander Zverev e Andrej Rublev. Ricordiamo che il numero 1 al mondo è in girone con Taylor Fritz, Alex de Minaur e Medvedev, mentre dall’altra parte ci sono Alcaraz, Zverev, Rublev e Casper Ruud. Atp: alaSportFace.