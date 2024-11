Dilei.it - Ascolti tv del 6 novembre, Io Canto Generation, Gerry Scotti va sul sicuro

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

ha condotto su Canale 5 la semifinale di Ioe ha avuto come rivale diretto Massimo Ranieri che su Rai 1 ha omaggiato il varietà di una volta con Tutti i sogni ancora in volo.Su Rai 1 Massimo Ranieri l’ha fatta da padrone con uno show in due serata. I primi ospiti a salire sul suo palco sono stati Gianni Morandi, Diodato, Noemi, The Kolors. Momento forte della serata televisiva di mercoledì 6è stata la semifinale di Io, condotta dasu Canale 5.Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli si è occupata del mistero della coppia sparita nel nulla. Si sposano il venerdì, ma il martedì successivo scompaiono, lasciando le famiglie nell’angoscia. Le telecamere di Chi l’ha visto? erano lì, ed ecco che dopo l’allarme dei genitori e dell’intera comunità, Pietro e Maria ricompaiono.