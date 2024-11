Gaeta.it - Ancona lancia un programma globale contro la violenza di genere: eventi e iniziative per il 25 novembre

Facebook WhatsAppTwitter Il Comune diha attuato un ambiziosoper combattere ladi, affrontando non solo gli aspetti fisici, ma anche le violazioni psicologiche ed economiche. Questo piano è stato svelato in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale donne, inil 25. Le assessore coinvolte, Orlanda Latini per le Pari Opportunità, Antonella Andreoli per le Politiche educative, e Manuela Caucci per i Servizi sociali, hanno sottolineato l’importanza di fornire un supporto continuo alle donne, sostenendo l’iniziativa ‘Non sei sola’ avviata nei mesi precedenti.Un supporto attivo tutto l’annoIlsi prefigge di supportare le donne durante tutto l’anno, partendo da una campagna di comunicazione che evidenzia il numero anti1522, disponibile 24 ore su 24, e quelli del Centro antidie del Consultorio familiare .