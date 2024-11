Dilei.it - Usha, chi è la moglie di J.D Vance, il vice di Donald Trump

J.D.è pronto ad adempire alla sua carica dipresidente degli Stati Uniti accanto a, esponente repubblicano che ha ufficialmente trionfato all’Election Day del 5 novembre 2024. Un ruolo complesso e ricco di responsabilità, cheporterà avanti contando sul supporto di, suae compagna di vita dai tempi del college. Chi èUna donna che, in qualche modo, ha l’America nel nome.Chilukuri, ladelpresidente degli Stati Uniti J.D., è ora una delle personalità più influenti del Paese. Nata il 6 gennaio 1986 a San Diego,cresce in una famiglia di origini indiane molto rispettata. Suo padre, ingegnere meccanico e insegnante alla San Diego State University, e sua madre, biologa molecolare all’Università della California, l’hanno cresciuta in un’atmosfera accademica che ha ispiratosin da giovane a eccellere e a nutrire una profonda curiosità per il mondo.