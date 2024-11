Usa 2024 esultano Salvini e la Lega | E ora anche Ue cambi rotta

Leggi tutto su Ildenaro.it

Milano, 6 nov. (askanews) – Esulta laper la vittoria di Donald Trump, ed esulta il segretario Matteo, convinto di poter beneficiare del ritorno alla Casa Bianca dell’alleato. Protezionismo dell’industria, scetticismo verso la transizione green e soprattutto impegno a trovare una soluzione per il conflitto tra Russia e Ucraina. E poi “lotta all’immigrazione clandestina e taglio delle tasse, difesa delle radici cristiane e ritorno alla pace, protezione della libertà di pensiero e no ai processi politici. Questi i temi su cui lainvoca unamento dida parte della Ue. E rispetto ai quali il vice premier rivendica una sintonia particolare con Trump, per il quale preconizza addirittura il Nobel per la pace. “Non c’è nessuna gara di ‘trumpianità'” con Meloni, assicura, ma intanto fa sapere di stare lavorando a un viaggio negli Usa.