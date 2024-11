Panorama.it - Una tranquilla notte di paura, ma gli americani hanno votato in sicurezza e senza incidenti

I seggi si sono chiusi nella maggior parte degli Stati Uniti con ritardi che si sono trascinati per tutta lae l’incertezza sul presidente fino all’ultimo. Ma, in mezzo al voto, c’è una notizia certa: decine di milioni di elettorisi sono recati alle urne per scegliere il prossimo leader del Paese in maniera ordinata,o sparatorie o eventi turbativi della. Il processo di voto, secondo funzionari di polizia e delle agenzie del governo citate dalla Cnn, «si è svoltointoppi, anche se i problemi causati da minacce di bombe non credibili provenienti dalla Russiainterrotto il voto in diversi Stati». Diverse minacce di attentati dinamitardi sono state segnalate in alcuni seggi del Michigan e della Georgia, e i controlli e le bonifichecausato ritardi nelle operazioni di voto in varie contee, con i funzionari dicheprovveduto a sgomberare i seggi, per poi riprendere, una volta appurato che si trattava di voci infondate.