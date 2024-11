Unlimitednews.it - Un uomo solo al comando, i rischi della stravittoria di Trump

Leggi tutto su Unlimitednews.it

di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Donaldha vinto le elezioni presidenziali degli USA travolgendo il “muro blu” degli Stati democratici (Pennsylvania già vinta, Wisconsin e Michigan ancora non ufficialmente) che Kamala Harris avrebbe dovuto mantenere per ripetere il successo di Joe Biden di quattro anni fa. Invece la candidata democratica ha replicato il fallimento di Hillary Clinton di otto anni fa. La domanda è: ha vintograzie al suo essereo per la debolezza dell’avversaria, la vicepresidente di Biden? Perché la maggioranza degli americani che ha votato per, ha in queste elezioni ceduto a l’attrattiva esercitata dal candidato repubblicano nonostante avesse tutte quelle zavorre caratteriali? Perché questi elettori volevano aldegli USA un “rompi sistema”.