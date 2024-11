Secoloditalia.it - Trump sul palco con la famiglia: “L’America non ha mai visto nulla di simile. Farò finire tutte le guerre” (video)

Il pubblico urla in coro “Usa, Usa” mentre Donaldsale sulal Convention center di Palm Beach con laal completo per il primo discorso da 47esimo presidente. Con il leader tycoon ci sono Melania e tutti i figli, inclusa Ivankae il marito Jared Kushner. “Abbiamo costruito il più grande movimento politico di tutti i tempi e aiuteremo il Paese a guarire”. Sono le prime parole dirivolte ai suoi sostenitori mentre sulla sala è . “Combatterò tutti i giorni per voi fino all’ultimo respiro e sarà l’età dell’oro del”, ha detto ancora parlando di una “magnifica vittoria che ci consentirà di renderedi nuovo grande”.sulcon la: “Abbiamo scritto la storia”ringrazia più volte i suoi sostenitori dala Palm Beach. “Stanotte abbiamo scritto la storia.