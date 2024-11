Tananai conquista i palasport | il ‘CALMOCOBRA LIVE 2024’ infiamma Milano

Leggi tutto su Funweek.it

incoronacon un doppio sold out all’Unipol Forum del CALMOCOBRA2024, nuovo tour dell’artista che arriva dopo la pubblicazione dell’omonimo album. Con la data zero a Jesolo e due serate trionfali nel capoluogo lombardo, il cantautore si prepara a portare la sua musica nei principaliitaliani per un mese intero, da Firenze a Padova, Bari, Roma, Bologna, Pesaro e concludendo a Torino il 3 dicembre. Sul palco,esegue sia i successi già consolidati sia i brani più recenti, accompagnato da una band affiatata. Del resto lo raccontava anche alla vigilia dell’uscita di’: “so di poter contare sulla mia band di cui vado molto orgoglioso. Soprattutto perché sul palco non mi sento di esserecon una band di musicisti, ma è come se fossimo tutti un gruppo.