Anteprima24.it - Spazio Eidos, stagione teatrale: sabato in scena lo spettacolo “La Matassa”

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue lapresso loin Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio. Si terrà, infatti,9 novembre 2024 alle ore 20,30 il secondo appuntamento con lo“LA”, (liberamente ispirato a “Filumena Marturano” di Eduardo de Filippo) scritto da Nicola Mariconda per la regia di Massimiliano Foà, con Nicola Mariconda e Rossella Massari, musiche originali di Cordovani. Domenico Soriano è furente, Filumena è indomabile. Queste le premesse di un dibattito che vede il pubblico coinvolto in prima persona, come all’interno di un’aula di tribunale o in una pubblica piazza. Inun uomo e una donna, l’uno difensore di sé stesso, l’altra chiede giustizia. Parlano al pubblico, chiedono di essere compresi, creduti. Le loro debolezze sono il motore delle loro colpe.