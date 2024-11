Sorpresa speciale per il nonno pontino Ivo nel giorno del suo 103esimo compleanno | l’incontro con Giorgia Meloni

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Unche resterà nei ricordi. Ivo Castellucci, residente di Cisterna, ha celebrato i suoi 103 anni in maniera davvero unica. Nato il 4 novembre 1921, una data che coincide simbolicamente con la celebrazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Ivo ha ricevuto degli auguri davvero speciali, direttamente dalla Presidente del Consiglio. Un Eroe Silenzioso della Seconda Guerra Mondiale Come riportato dai colleghi de Il Messaggero Latina, Ivo Castellucci non è solo un centenario qualunque: la sua vita è legata a eventi storici di grande rilevanza. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Ivo era un soldato del Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, impegnato nei combattimenti nell’Africa Settentrionale. Il suo percorso fu bruscamente interrotto quando, durante un’operazione in Tunisia, fu gravemente ferito a causa dell’esplosione di una granata, riportando numerose schegge nel corpo.