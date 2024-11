Anteprima24.it - Roccamonfina: bruschettone da guinness di Coldiretti Caserta!

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAlla Sagra della Castagna IGP e del fungo porcino di, è stato realizzato un “” di ben 88 metri, battendo il precedente record di 72 metri. L’evento, organizzato dall’Azienda Agricola di Giovanni Minicozzi, ha attirato numerose persone, trasformando l’ultima giornata della festa in una vera e propria attrazione. Il direttore di, Giuseppe Miselli, ha sottolineato come questa manifestazione fosse un’opportunità per avvicinare il pubblico allae promuovere i prodotti italiani, evidenziando l’uso esclusivo di ingredienti locali per farcire la gigantesca bruschetta. Giovanni Minicozzi ha espresso la sua soddisfazione e ha ringraziato la sua famiglia e i collaboratori dellaper aver reso possibile l’impresa.