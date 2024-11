Dilei.it - Roberta Bruzzone: “Siamo di fronte ad una catastrofe relazionale”

Piacenza si è fermata per dare l’ultimo saluto ad Aurora, la bambina di tredici anni, deceduta dopo essere caduta dall’ottavo piano, e per la cui morte è accusato di omicidio volontario l’ex fidanzato di anni 15, che è rinchiuso nel carcere minorile di Bologna, grazie ad un super testimone che lo ha visto, “lei tentava di aggrapparsi alla ringhiera, lui l’ha colpita sulle mani, fino a quando non è caduta”. A Modena una 15enne decide di togliersi il velo e viene picchiata a scuola dalle compagne. Tre 15enni di origine marocchina indagate per stalking e lesioni: avrebbero preso di mira la coetanea con atti di bullismo, poi sfociati in un episodio di violenza fisica. A Roma una bambina di dodici anni, frequentante la scuola media, ha accoltellato un suo compagno, colpevole di avere fatto la spia alla professoressa su di un compito copiato dalla 12enne, e, dopo, in lacrime, ha chiamato i carabinieri.