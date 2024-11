Lopinionista.it - Renzi: “Congratulazioni a Trump ma la politica rifletta sul voto Usa”

ROMA – “Donaldha vinto in modo netto le elezioni americane e sarà il 47 Presidente degli Stati Uniti. Ci sono tante riflessioni che il mondo politico può e deve fare su questo chiaro responso delle urne ma il primo dovere morale e civile è riconoscere il risultato con leal vincitore e l’onore delle armi alla sconfitta Kamala Harris. Spero che per l’Europa questo sia il momento della sveglia. Buon lavoro al Presidente elettoe grazie al Presidente Biden per il lavoro di questi anni”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter-X il leader di Italia Viva, Matteo(foto). L'articolo: “ma lasulUsa” L'Opinionista.