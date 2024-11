Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, domenica sera dura, Inter tra le squadre migliori d’Europa

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

Marchesi, Bonolis, D’Alessio, Insigne, Zoff, De Maggio, Corbo, Di, Chisoli e Bartolomucci sonovenuti a, trasmissione in onda sule frequenze di Kiss Kissper parlare dele di altro. Questi i loroventi riportati da TerzoTempo.Com: Rino Marchesi, ex allenatore, ha rilasciato un’vista a, in diretta su Kiss Kiss: ”L’anno scorso l’ha vinto il campionato e quest’anno deve difendere questo traguardo. Che squadra si deve aspettare ilal “Meazza”? “L’è tra le, è in grado di giocare bene sia in campionato che in Champions. Ha giocatori di qualità, sia in difesa che negli altri reparti. Se la può giocare con tutti, anche con i più forti del mondo. Speriamo che come italiana possa imporsi anche in Europa”.