Bergamonews.it - Premiati i progetti di educazione ambientale del Parco del Serio: lo scorso anno coinvolti 3.500 studenti

Organizzata da Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con ARPA Lombardia, nei giorni scorsi si è svolta a Milano, in piazza Città di Lombardia la quarta edizione della Fieraalla Sostenibilità, che ha visto la partecipazione anche delle scuole di ogni ordine e grado, coinvolte in un ricco programma di attività, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità. Nel corso della manifestazione all’Auditorium Testori, tra iche qualitativamente si sono distinti per l’e per la sostenibilità in Lombardia, nel contesto del bando “Proposte die alla sostenibilità 2023”, un importante riconoscimento è andato alle iniziative proposte alle scuole dalRegionale del. “È stato significativo ascoltare i tantiche scuole e associazioni promuovo parlando di sostenibilità attraverso teatro, arte, racconti, azioni di cittadinanza attiva – ha commentato Ivan Bonfanti, responsabile del settore ecologia e ambiente del– Tante forme espressive che trasmettono le emozioni e favoriscono l’empatia con la natura di cui ognuno di noi ha bisogno”.