Oasport.it - Pattinaggio artistico: due weekend importanti per Lara Naki Gutmann. Prima l’NHK Trophy, poi la Finlandia

Dueper la svolta definitiva. Scalda i motori, rappresentante del movimento individuale femminile italiano impegnata questo fine settimana a Tokyo per, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 didi figura, evento che precede il, il quinto appuntamento, a cui l’azzurra parteciperà dopo le due defezioni di Loena Hendrickx e Isabeu Levito. Non saranno due competizioni banali. A differenza delle altre annate sportive infatti la trentina si presenterà sul ghiaccio con una nuova consapevolezza, figlia di un prodigioso exploit in termini di punti avuto in una pre-season estremamente positiva. Dopo infatti un esordio di assestamento al Lombardia, dove sono arrivati solo 150.57, l’allieva di Gabriele Minchio è salita prepotentemente di colpi in altre due prove delle Challengers Series, dove si è accomodata sul gradino più basso del podio.