Quotidiano.net - Parte il collegamento marittimo Damietta (Egitto)-Trieste

"Aprire i mercati all'export egiziano di prodotti agricoli sul mercato italiano ed europeo, secondo le direttive statali per raddoppiare le esportazioni egiziane e aumentare le risorse e i ricavi in dollari a beneficio dell'economia nazionale. Una delle nostre priorità più importanti per raggiungere questi obiettivi è stata la linea RoRo"-italiana. Lo ha detto il tenente generale ingegnere Kamel Al-Wazir, vice-primo ministro egiziano responsabile dello sviluppo industriale e ministro dell'industria e dei trasporti. Al-Wazir è intervenuto ieri al Cairo annunciando la nuova linea marittima)-(Italia), che comincerà il 29 Novembre prossimo connza dallo scalo egiziano, operata dalla compagnia danese di trasporti e logistica internazionale DFDS, in collaborazione con Med Roll.