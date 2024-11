Lettera43.it - Paolini eliminata alle Wta Finals: Zheng vince 6-1, 6-1

Termina al round robin il cammino di Jasminesue prime Wtain carriera. A Riyad, la 28enne azzurra si è infatti dovuta arrendere alla cinese Qinwen, medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024 in singolare, che giocando un match praticamente perfetto ha chiuso la pratica con il punteggio di 6-1, 6-1 in un’ora e otto minuti. Quasi ingiocabile sul servizio, tanto da piazzare ben 12 ace e il 77 per cento di prime in campo, la 22enne di Shiyan ha concesso appena due pbreak alla sua avversaria, l’ultima delle quali nel gioco decisivo del secondo set. Raggiunge in semifinale dunque la numero uno del ranking Aryna Sabalenka, vincitrice delle prime due partite del girone e attesa dal match, del tutto ininfluente, contro Elena Rybakina. Nell’altro gruppo è già certa dell’eliminazione Jessica Pegula, mentre corsa a tre fra Coco Gauff, Iga Swiatek e Barbora Krejcikova.