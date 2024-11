Ilgiorno.it - Otto nuovi diaconi permanenti, l’ordinazione in Duomo a Milano

, 6 novembre 2024 –. Sabato 9 novembre, alle 17.30, l’Arcivescovo di, mons. Mario Delpini, li ordinerà in. A intraprendere questa importante scelta - il diaconato è il primo dei tre gradi del sacramento dell'Ordine - è la trentesima classe di candidati da quando il cardinal Martini, nel 1987, reintrodusse il diaconato permanente in Diocesi. Si tratta di un gruppo variegato per età, esperienze di vita e professioni. Il più giovane è il 38enne Edgar Viviano Patin?o Saldana, equadoregno di origine, in Italia da 22 anni e residente a Monza, sposato con un figlio, magazziniere, mentre il più anziano è Pier Giorgio Panzeri, 61 anni, anch’egli di Monza, ora pensionato ma con un passato da dirigente nella Polizia di Stato, sposato con una figlia.