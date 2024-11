Oristano tenta di salvare la sua cagnolina sui binari ma passa il treno | investite e uccise tutte e due

Leggi tutto su Open.online

Una donna di 49 anni è morta tragicamente mentre cercava dila suaLola – una meticcia di media taglia – nei pressi deiferroviari nelle campagne di Aidomaggiore, in provincia di. Si chiama Marilena Porcu e i fatti risalgono allo scorso lunedì sera, 4 novembre. Secondo quanto ricostruito, la 49enne si trovava vicino alla massicciata ferroviaria per recuperare il suo cane che era scappato tra i campi e finito sui. Proprio in quel momento, unregionale in transito da Golfo Aranci a Cagliari ha colpita la piccola, provocando un impatto mortale che ha uccisoe due. Il macchinista ha allertato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare per Marilena. Il corpo della donna è stato ritrovato in una cunetta vicino al km 136 della ferrovia, dove è stata sbalzata dopo l’impatto.