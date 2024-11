Musica | Santi Francesi le nostre canzoni sincere per ascoltarci Il 5 dicembre a Napoli

Leggi tutto su Ildenaro.it

Alla ricerca del peso specifico delle, tra sincerità e suoni che fanno un viaggio tra l’inizio degli anni Duemila e oggi, per iche tornano in scena con l’EP ‘Potrebbe non avere peso’. Il lavoro discografico firmato dal duo è quello in uscita questo venerdì e al quale Alessandro Des e Mario Francese hanno lavorato con un obiettivo specifico nella testa. «Questo lavoro – hanno raccontato i– nasce dall’esigenza senza di, senza mentire e di tradurre inquello che effettivamente siamo e sentiamo in questo periodo storico. I pezzi nascono in periodi e luoghi diversi, poi però ci siamo chiusi in una casa sulle colline parmensi per riarrangiare tutto e chiudere questi sei pezzi che abbiamo registrato da soli nella stessa stanza». Da ‘Ho paura’ fino al brano che da il titolo a tutto il progetto, passando per ‘Cose da piangere’, ‘Gatti’ e gli altri in scaletta, iraccontano il mondo che si vedono attorno senza temere l’uso di parole quasi dimenticate nell’uso quotidiano, come fossero da nascondere.